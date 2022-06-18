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Заступник голови Ради
Нацбанку пояснив заборону...

Заступник голови Ради Нацбанку пояснив заборону...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:43

Заступник голови Ради Нацбанку пояснив заборону...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман пояснив заборону банкам та обмінникам виставляти валютний курс та відреагував на мем щодо порівняння такого рішення з меню без цін.

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Заступник голови Ради Нацбанку пояснив заборону обмінникам виставляти валютний курс
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:43

"Ви коли йдете до ресторану, то меню ж не висить перед рестораном з великими цифрами." - не в усіх, але ресторани виносять своє меню назовні, лежить на спеціальній підставці. Можна підійти і ознайомитися, при цьому заходити в ресторан не потрібно.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:51

  Sergius написав:"Ви коли йдете до ресторану, то меню ж не висить перед рестораном з великими цифрами." - не в усіх, але ресторани виносять своє меню назовні, лежить на спеціальній підставці. Можна підійти і ознайомитися, при цьому заходити в ресторан не потрібно.

Я даже больше скажу - в курортных городах ряда стран - например Черногории, Испании и др. - основное меню зачастую как раз висит перед рестораном на видном месте. Это элемент рекламы. И никому в голову не приходит запрещать это неподобство. Да шикарные рестораны заработавшие определенный имидж принимают заказы на столик за какое-то время - и туда попасть не так просто, но те кто рассчитан на массового потребителя как раз вынуждены себя рекламировать. С обменниками по сути тоже самое
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:37

"в других странах такого количества бордов по обмену валют просто нет" В других странах ВВП в 20раз больше чем в Украине и клептоманов меньше тоже в 20раз.
5_10
 
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