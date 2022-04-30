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Мінфін виключає дефолт
за внутрішніми боргами

Мінфін виключає дефолт за внутрішніми боргами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:53

Мінфін виключає дефолт за внутрішніми боргами

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні українська влада не бачить доцільності оголошувати дефолт за внутрішніми боргами.

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Мінфін виключає дефолт за внутрішніми боргами
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Щось засвербіло у проміжності ...
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надрукують скільки треба, прикриваючись війною.
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Вони й друкують) тому курс вже не 36, а 40+
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