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Мінфін виключає дефолт за внутрішніми боргами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:53
Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні українська влада не бачить доцільності оголошувати дефолт за внутрішніми боргами.
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Щось засвербіло у проміжності ...
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надрукують скільки треба, прикриваючись війною.
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Вони й друкують) тому курс вже не 36, а 40+
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