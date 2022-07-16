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До завершення року планується
двічі проіндексувати...

До завершення року планується двічі проіндексувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:49

До завершення року планується двічі проіндексувати...

Пропонуємо до обговорення:
До завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати.

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До завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати – Кабмін
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