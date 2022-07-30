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Експорт зерна дасть Україні можливість прожити ще 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 сер, 2022 20:18
Пропонуємо до обговорення:
Блокування росією українських портів завдає значних втрат як економіці України, так і світу. Експорт продовольства дозволить повернути близько 10 млрд доларів в економіку держави.
Дивися повний текст Експорт зерна дасть Україні можливість прожити ще 2 місяці, — Зеленський
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Нед 31 лип, 2022 18:19
mvi