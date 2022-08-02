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Доплати за понаднормовий стаж:
у кого можуть бути більші...

Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:56

Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші...

Пропонуємо до обговорення:
Представники Пенсійного Фонду України пояснили, як формуються такі надбавки.

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Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші пенсії
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:56

У мене 47років стажу,але мені ще не разу не доблачували за понад нормовий стаж 304грн.
olamanak
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:51

Вы бы не позорились и Украину не позорили: печатаете, что за 15 лет дополнительного стажа сверху нормы пенсионер получит "МЕГА добавку" в размере, барабанная дробь, 7$))
После этой статьи только безнадёжные захотят работать сверх стада и вообще оставаться тут жить
priem_metalla86
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