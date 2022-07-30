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Українці можуть поновити
тимчасовий захист, якщо поїдуть...

Українці можуть поновити тимчасовий захист, якщо поїдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:12

Українці можуть поновити тимчасовий захист, якщо поїдуть...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які повернулись додому з країн ЄС, повинні відмовитись від статусу тимчасового захисту. Але зможуть у будь-який час відновити його, якщо вирішать знову поїхати з України.

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Українці можуть поновити тимчасовий захист, якщо поїдуть до ЄС вдруге
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:12

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