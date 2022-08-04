У Києві правоохоронці викрили шахрая, який за допомогою гримування та підроблення документів намагався зняти з чужого рахунку 23 мільйони гривень.
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У Києві викрили шахрая, який намагався зняти з чужого рахунку 23 мільйони
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Додано: Чет 04 сер, 2022 16:26
У Києві викрили шахрая, який намагався зняти з чужого...
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У Києві викрили шахрая, який намагався зняти з чужого рахунку 23 мільйони
Додано: Чет 04 сер, 2022 16:27
пастиж оказался некачественным
а вот откуда дровишки то есть инфа о счете - очень интересно
и банк - зеленый же полагаю:?
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