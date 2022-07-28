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Виплати для ВПО: у Мінсоцполітики пояснили, як повернути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:35
Пропонуємо до обговорення:
На рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства проводиться повернення помилково виплаченої грошової допомоги як внутрішньо переміщеній особі.
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