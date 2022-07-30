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Чи піднімуть в Україні розмір мінімальної заробітної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Міністерству соціальної політики вигідне підвищення мінімальної заробітної плати, але необхідно консультуватися з роботодавцями, наскільки це можливо та підйомно для них.
Дивися повний текст Чи піднімуть в Україні розмір мінімальної заробітної плати - відповідь Мінсоцполітики
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mvi