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Україна за пів року була змушена девальвувати гривню на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:41
Пропонуємо до обговорення:
Девальвація гривні щодо долара сягнула 25%. Тому Європейський Союз має пришвидшити надання Україні фінансової допомоги, щоб не допустити національного дефолту.
Дивися повний текст Україна за пів року була змушена девальвувати гривню на 25% - Bloomberg
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