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Потрiбен iнвестор
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Потрiбен iнвестор для енциклопедii
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:20

Потрiбен iнвестор для енциклопедii

Потрiбен iнвестор для енциклопедii нового поколiння "Хронiки iмен" (http://chronicles.name/about)

Коли ви дивитеся на міст Кличка, ви замислюєтеся над тим, хто насправді побудував цей міст? Кличко дав гроші, які взяв із бюджету. Але ж гроші цемент не замішають і цеглу не покладуть. Кличко давно вже в енциклопедії. А як же бути з архітектором та будівельниками-робітниками, які насправді й збудували цей чудовий міст? Саме цю несправедливість і покликана усунути наша енциклопедія. У 'Хроніки імен' можна додати людину абсолютно будь-якої професії, фінансового статусу, релігійних та політичних поглядів. Ми твердо переконані в тому, що шахтар чи металург зробили не менший внесок у розвиток нашої цивілізації, ніж депутат чи президент. А, поклавши руку на серце, то й більший. Додайте безкоштовно себе, свого друга, родича або предка на наш ресурс, і цивілізація і нащадки протягом довгих століть і тисячоліть пам'ятатиме, який ви великий сантехнік. 

Фактично це буде напiв соцмережа - напiв енциклопедiя. Окрiм людей iнших сторiнок там не буде (фiрм, органiзацiй чи якихось дурних статей про бутерброд). Спочатку плануемо додавати людей безкоштовно (для цього i потрiбен iнвестор). Пiсля того, як додамо певну кiлькiсть людей i заповнимо сайт, будемо брати, скажiмо, долар за людину. Вважаю, що долар - це не питання за те, щоб потрапити до енциклопедii. Напевно, е багато людей на планетi, для кого це було б по кайфу. Скажiмо, за потрапляння до Вiкiпедii беруть 600 долларiв (спробуйте додатись безкоштовно - вас видалять). Навiть якщо з 8ми мiльярдiв додасться 800 мiльйонiв, порахуйте, скiльки можна на цьому заробити. Сам я програмiст з 10ти рiчним досвiдом розробки web ресурсiв та фаховою освiтою. Готовий пiдтримувати та розвивати ресурс за процент (не менше, нiж 20% вiд чистого прибутку, дохiд мiнус видатки на рекламу, податки i т.п.). Моi контакти 380985792325. Живу в Киевi.
berhulov
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