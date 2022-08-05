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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:20 Потрiбен iнвестор для енциклопедii http://chronicles.name/about )



Коли ви дивитеся на міст Кличка, ви замислюєтеся над тим, хто насправді побудував цей міст? Кличко дав гроші, які взяв із бюджету. Але ж гроші цемент не замішають і цеглу не покладуть. Кличко давно вже в енциклопедії. А як же бути з архітектором та будівельниками-робітниками, які насправді й збудували цей чудовий міст? Саме цю несправедливість і покликана усунути наша енциклопедія. У 'Хроніки імен' можна додати людину абсолютно будь-якої професії, фінансового статусу, релігійних та політичних поглядів. Ми твердо переконані в тому, що шахтар чи металург зробили не менший внесок у розвиток нашої цивілізації, ніж депутат чи президент. А, поклавши руку на серце, то й більший. Додайте безкоштовно себе, свого друга, родича або предка на наш ресурс, і цивілізація і нащадки протягом довгих століть і тисячоліть пам'ятатиме, який ви великий сантехнік.



Фактично це буде напiв соцмережа - напiв енциклопедiя. Окрiм людей iнших сторiнок там не буде (фiрм, органiзацiй чи якихось дурних статей про бутерброд). Спочатку плануемо додавати людей безкоштовно (для цього i потрiбен iнвестор). Пiсля того, як додамо певну кiлькiсть людей i заповнимо сайт, будемо брати, скажiмо, долар за людину. Вважаю, що долар - це не питання за те, щоб потрапити до енциклопедii. Напевно, е багато людей на планетi, для кого це було б по кайфу. Скажiмо, за потрапляння до Вiкiпедii беруть 600 долларiв (спробуйте додатись безкоштовно - вас видалять). Навiть якщо з 8ми мiльярдiв додасться 800 мiльйонiв, порахуйте, скiльки можна на цьому заробити. Сам я програмiст з 10ти рiчним досвiдом розробки web ресурсiв та фаховою освiтою. Готовий пiдтримувати та розвивати ресурс за процент (не менше, нiж 20% вiд чистого прибутку, дохiд мiнус видатки на рекламу, податки i т.п.). Моi контакти 380985792325. Живу в Киевi. Потрiбен iнвестор для енциклопедii нового поколiння "Хронiки iмен" (Коли ви дивитеся на міст Кличка, ви замислюєтеся над тим, хто насправді побудував цей міст? Кличко дав гроші, які взяв із бюджету. Але ж гроші цемент не замішають і цеглу не покладуть. Кличко давно вже в енциклопедії. А як же бути з архітектором та будівельниками-робітниками, які насправді й збудували цей чудовий міст? Саме цю несправедливість і покликана усунути наша енциклопедія. У 'Хроніки імен' можна додати людину абсолютно будь-якої професії, фінансового статусу, релігійних та політичних поглядів. Ми твердо переконані в тому, що шахтар чи металург зробили не менший внесок у розвиток нашої цивілізації, ніж депутат чи президент. А, поклавши руку на серце, то й більший. Додайте безкоштовно себе, свого друга, родича або предка на наш ресурс, і цивілізація і нащадки протягом довгих століть і тисячоліть пам'ятатиме, який ви великий сантехнік.Фактично це буде напiв соцмережа - напiв енциклопедiя. Окрiм людей iнших сторiнок там не буде (фiрм, органiзацiй чи якихось дурних статей про бутерброд). Спочатку плануемо додавати людей безкоштовно (для цього i потрiбен iнвестор). Пiсля того, як додамо певну кiлькiсть людей i заповнимо сайт, будемо брати, скажiмо, долар за людину. Вважаю, що долар - це не питання за те, щоб потрапити до енциклопедii. Напевно, е багато людей на планетi, для кого це було б по кайфу. Скажiмо, за потрапляння до Вiкiпедii беруть 600 долларiв (спробуйте додатись безкоштовно - вас видалять). Навiть якщо з 8ми мiльярдiв додасться 800 мiльйонiв, порахуйте, скiльки можна на цьому заробити. Сам я програмiст з 10ти рiчним досвiдом розробки web ресурсiв та фаховою освiтою. Готовий пiдтримувати та розвивати ресурс за процент (не менше, нiж 20% вiд чистого прибутку, дохiд мiнус видатки на рекламу, податки i т.п.). Моi контакти 380985792325. Живу в Киевi. berhulov

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