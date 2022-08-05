Потрiбен iнвестор для енциклопедii

Коли ви дивитеся на міст Кличка, ви замислюєтеся над тим, хто насправді побудував цей міст? Кличко дав гроші, які взяв із бюджету. Але ж гроші цемент не замішають і цеглу не покладуть. Кличко давно вже в енциклопедії. А як же бути з архітектором та будівельниками-робітниками, які насправді й збудували цей чудовий міст? Саме цю несправедливість і покликана усунути наша енциклопедія. У 'Хроніки імен' можна додати людину абсолютно будь-якої професії, фінансового статусу, релігійних та політичних поглядів. Ми твердо переконані в тому, що шахтар чи металург зробили не менший внесок у розвиток нашої цивілізації, ніж депутат чи президент. А, поклавши руку на серце, то й більший. Додайте безкоштовно себе, свого друга, родича або предка на наш ресурс, і цивілізація і нащадки протягом довгих століть і тисячоліть пам'ятатиме, який ви великий сантехнік.
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