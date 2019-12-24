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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 27 жов, 2022 15:21
Ищу Инвестора
winrol Доброго времени скажите какая сума вам нужна для вложений?
Додано: П'ят 11 лис, 2022 13:07
Re: Шукаю інвестора
Шукаю інвестора для відкриття офлайн магазину
Додано: Сер 08 лют, 2023 01:39
Ищу инвестора в ИТ проект
Доброго времени суток!
Ищу инвестора и партнера на долгосрочном сотрудничестве! Для открытие хостинга, а также других ИТ-продуктов.
Имеется опыт в данном направлении - 8 лет.
Весь опыт накапливался работая на готовые компании которые предоставляют - эти услуги.
Набираясь опыта и расширяя кругозор в этом направлении.
Были учтены все моменты, которые часто сталкиваются компании.
Набравшись опыта в этой нише.
Хочу открыть собственный бизнес в этом направлении.
Предоставление людям более 10 услуг.
Автоматической системой и лучшим оборудованием и хорошим ЦОД.
Вся работа будет автоматически выстроена 24/7
Только останется решение вопросов клиентов, которые задают через ТИКЕТ.
НЕ ИНТЕРЕСУЕТ: РАБОТА РАДИ РАБОТЫ.
Готов взять сумму средств через нотариуса или расписка + процент возврата средств.
Данное направление бизнеса - это постоянный источник доходов.
Каждый месяц получение вырученных средств.
Для инвестора который первый раз сфере хостинга или игровой индустрии, будет интересно взять опыт в данном направлении.
СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЕ: 250 тысяч долларов.
7.4% ежемесячно от суммы 250 тысяч долларов
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА: 18 месяцев + процентом. "Возврат средств может быть раньше.".
Имеется бизнес-план.
Все просчеты и полное ознакомление.
Если интересно и готовы реализовать бизнес в направлении ИТ. Пишите, пожалуйста, в телеграмм crashcoda
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