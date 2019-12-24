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Шукаю інвестора

Шукаю інвестора
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:21

Ищу Инвестора

winrol Доброго времени скажите какая сума вам нужна для вложений?
rusak2222
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:07

Re: Шукаю інвестора

Шукаю інвестора для відкриття офлайн магазину
https://modnasumka.com
alexandr_silantiev
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 02:39

Ищу инвестора в ИТ проект

Доброго времени суток!
Ищу инвестора и партнера на долгосрочном сотрудничестве! Для открытие хостинга, а также других ИТ-продуктов.
Имеется опыт в данном направлении - 8 лет.
Весь опыт накапливался работая на готовые компании которые предоставляют - эти услуги.
Набираясь опыта и расширяя кругозор в этом направлении.
Были учтены все моменты, которые часто сталкиваются компании.

Набравшись опыта в этой нише.

Хочу открыть собственный бизнес в этом направлении.
Предоставление людям более 10 услуг.
Автоматической системой и лучшим оборудованием и хорошим ЦОД.

Вся работа будет автоматически выстроена 24/7
Только останется решение вопросов клиентов, которые задают через ТИКЕТ.

НЕ ИНТЕРЕСУЕТ: РАБОТА РАДИ РАБОТЫ.

Готов взять сумму средств через нотариуса или расписка + процент возврата средств.

Данное направление бизнеса - это постоянный источник доходов.
Каждый месяц получение вырученных средств.

Для инвестора который первый раз сфере хостинга или игровой индустрии, будет интересно взять опыт в данном направлении.

СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЕ: 250 тысяч долларов.
7.4% ежемесячно от суммы 250 тысяч долларов
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА: 18 месяцев + процентом. "Возврат средств может быть раньше.".

Имеется бизнес-план.
Все просчеты и полное ознакомление.

Если интересно и готовы реализовать бизнес в направлении ИТ. Пишите, пожалуйста, в телеграмм crashcoda
crash
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:33

Привет , заинтересовало твое предложение , сам постипенно захожу в эту нишу , есть знание , имею не плохой бюджет , интересуюсь в совместной работе , хочу помимо инвестицей участвовать в процессе тоже .
Если заинтересовало предложение )
artem.osadchyi96@gmail.com
artem_osadchyi96
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