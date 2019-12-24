Шукаю інвестора

Додано: Сер 08 лют, 2023 02:39

Доброго времени суток!

Ищу инвестора и партнера на долгосрочном сотрудничестве! Для открытие хостинга, а также других ИТ-продуктов.

Имеется опыт в данном направлении - 8 лет.

Весь опыт накапливался работая на готовые компании которые предоставляют - эти услуги.

Набираясь опыта и расширяя кругозор в этом направлении.

Были учтены все моменты, которые часто сталкиваются компании.



Набравшись опыта в этой нише.



Хочу открыть собственный бизнес в этом направлении.

Предоставление людям более 10 услуг.

Автоматической системой и лучшим оборудованием и хорошим ЦОД.



Вся работа будет автоматически выстроена 24/7

Только останется решение вопросов клиентов, которые задают через ТИКЕТ.



НЕ ИНТЕРЕСУЕТ: РАБОТА РАДИ РАБОТЫ.



Готов взять сумму средств через нотариуса или расписка + процент возврата средств.



Данное направление бизнеса - это постоянный источник доходов.

Каждый месяц получение вырученных средств.



Для инвестора который первый раз сфере хостинга или игровой индустрии, будет интересно взять опыт в данном направлении.



СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЕ: 250 тысяч долларов.

7.4% ежемесячно от суммы 250 тысяч долларов

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА: 18 месяцев + процентом. "Возврат средств может быть раньше.".



Имеется бизнес-план.

Все просчеты и полное ознакомление.



Если интересно и готовы реализовать бизнес в направлении ИТ. Пишите, пожалуйста, в телеграмм crashcoda