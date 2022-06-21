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Пенсії учасникам бойових дій: які доплати і надбавки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 сер, 2022 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Чоловіки та жінки, які набули статусу учасника бойових дій, мають право на достроковий вихід на пенсію у 55 років та 50 років за умови отримання стажу не менше 25 та 20 років відповідно.
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