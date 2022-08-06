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Через війну в Україні зміниться
попит на робочу силу:...

Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:36

Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу:...

Пропонуємо до обговорення:
Відновлення економічної активності в Україні сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу. Водночас, вірогідно, відчутно зміниться його структура.

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Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: назвали найзатребуваніші професії
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:36

Зросте перш за все зарплата за просту та брудну роботу, бо капіталізм же ж, нема дурних. А за роботу де треба думати, зарплата зросте автоматично. Тому що розумні люди задарма не працюють ніколи зовсім. Коротше, люди працюватимуть там де великі гроші та малі податки. От і всі спеціальності. Держава думай як прибрати податки та заохотити розумних людей вкладати серйозні гроші і тут працюватимуть поруч з місцевими турки, поляки та американці. Спонсорувати марнотратство та корупцію "державників" розумні люди не стануть і вийде як казала Маргарет Тетчер.
svk_neo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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