Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу:...

Додано: Суб 06 сер, 2022 14:36
Зросте перш за все зарплата за просту та брудну роботу, бо капіталізм же ж, нема дурних. А за роботу де треба думати, зарплата зросте автоматично. Тому що розумні люди задарма не працюють ніколи зовсім. Коротше, люди працюватимуть там де великі гроші та малі податки. От і всі спеціальності. Держава думай як прибрати податки та заохотити розумних людей вкладати серйозні гроші і тут працюватимуть поруч з місцевими турки, поляки та американці. Спонсорувати марнотратство та корупцію "державників" розумні люди не стануть і вийде як казала Маргарет Тетчер.