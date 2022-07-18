"Цифровий ленд-ліз" - програма післявоєнної діджиталізації України - обійдеться не менше $2 млрд.
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Цифровий ленд-ліз: на трансформацію України знадобиться до $5 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 14:54
Цифровий ленд-ліз: на трансформацію України знадобиться...
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Дивися повний текст
Цифровий ленд-ліз: на трансформацію України знадобиться до $5 мільярдів
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