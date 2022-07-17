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Скільки коштує нерухомість у Німеччині: список...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 сер, 2022 16:05
Пропонуємо до обговорення:
Станом на початок липня, кількість українських біженців у Німеччині перевищила 218 тисяч осіб. Частина із них намагається інтегруватися в тамтешнє суспільство, зокрема замислюється над купівлею житла.
Дивися повний текст Скільки коштує нерухомість у Німеччині: список найдешевших та найдорожчих міст
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:05
Забули згадати захмарні податки та збори на придбання житла, через що вони мають те що мають. Стаття дуже поверхнева.
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svk_neo
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:24
svk_neo написав:
Забули згадати захмарні податки та збори на придбання житла, через що вони мають те що мають. Стаття дуже поверхнева.
Ага ще і забули що більшість біженців навіть котрі мають гроші, не зможуть підтвердити їх нормальне походження.
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