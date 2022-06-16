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Bitcoin не скоро почне стійке зростання: прогноз голови...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 сер, 2022 08:33
Пропонуємо до обговорення:
Нова фаза зростання Bitcoin (BTC) розпочнеться у 2024 році, таку думку высловив генеральний директор фонду Morgan Creek Марко Юско в інтерв’ю Stansberry Research.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 08:33
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blackwi
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