Курс долара в Україні найближчим часом може наблизитися до офіційного і стабілізуватися на позначці в 37-38 гривень.
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Експерти назвали курс долара, який очікується найближчим часом
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:59
Експерти назвали курс долара, який очікується найближчим...
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Експерти назвали курс долара, який очікується найближчим часом
Додано: Нед 07 сер, 2022 16:00
Побачимо першого-десятого жовтня. Володар, який тримав людей за дурнів стане шутом гороховим.
Додано: Нед 07 сер, 2022 16:19
Re: Експерти назвали курс долара, який очікується найближчим
Люди прочитали новину, і за старою звичкою пішли по обмінкам
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