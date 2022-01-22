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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 15 жов, 2022 20:03
Маю передплату за львівгаз заяву подала ще в липні,досіх пір не чого не отримала, куди ще звертатися
Додано: Нед 16 жов, 2022 21:38
До Київгазенерджи було подано повний пакет документів для повернення надміру сплачених коштів. Прийшла лиш відписка, що МОЖЛИВО кошти буде перенаправлено новому постачальнику. І так рази 3. Куди далі скаржитися? Кихвгазенерджи просто ігнорує і відписуєш один і той самий текст.
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:01
Re: Finance.ua: Як повернути переплату за газ
Нкрекп
Додано: Сер 23 лис, 2022 18:41
та взагалі уху переїли????
чекають поки люди із вилами на них підуть чи як
ВКРАЛИ ГРОШІ І МОВЧАТЬ ПАДЛИ
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