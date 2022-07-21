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Імпорт вживаних авто
впав у майже 10 разів

Імпорт вживаних авто впав у майже 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:41

Імпорт вживаних авто впав у майже 10 разів

Пропонуємо до обговорення:
Протягом липня до України з-за кордону привезли 13,9 тисячі нових і вживаних автомобілів. Таким чином, імпорт вживаних авто знизився у майже 10 разів, якщо порівнювати з червнем.

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Імпорт вживаних авто впав у майже 10 разів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:41

тобто все що зробив уряд Зеленського - це знищив попит драконівськими податками, залишивши власний народ без автівок в момент, коли кацапи фізично знищують майно.

і записав це собі у "перемогу".
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:11

Це ще одна Перемога Зе!
Тепер замість податків на автівки на кордоні беріть податки з повітря
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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