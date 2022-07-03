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IBAN картки ПриватБанку:
як дізнатися

IBAN картки ПриватБанку: як дізнатися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 00:39

IBAN картки ПриватБанку: як дізнатися

Пропонуємо до обговорення:
IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний номер банківського рахунку.

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IBAN картки ПриватБанку: як дізнатися
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 00:39

Никак пенсионеры ломанулись 6660 грн получать и заинтересовались что это за непонятные буквы "IBAN" для этого хотят и где его берут?
moveton
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Так гуся ще не обскубли до шкіри. 10% податку на іморт як раз буде втішним гвіздком у кришку труни економики.
blackwi
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