Розмір допомоги на компенсацію комунальних платежів за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб планують збільшити вдвічі на опалювальний сезон.
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Розмір допомоги на компенсацію за розміщення переселенців хочуть подвоїти
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:09
Розмір допомоги на компенсацію за розміщення...
Пропонуємо до обговорення:
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Розмір допомоги на компенсацію за розміщення переселенців хочуть подвоїти
Додано: Пон 08 сер, 2022 22:09
Не разу не отримав компенсацію в м.Запоріжжя з березня місяця, не знаю куди йдуть гроші
Додано: Вів 09 сер, 2022 09:26
Re: Розмір допомоги на компенсацію за розміщення...
а по факту, как я понимаю, арендодатели просто получают кроме арендной платы еще и дополнительные копейки
Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11
це просто жах, хочеш купити щось на алі, заплати податку 10%, окрім конвертації. А як гарно пишуть... посилення конкурентоспроможності ... )))))
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:59
НБУ, хватит мелочится! Вводите налог на воздух.
Понятно, что в бюджете мощный минус. Но правительство могло бы попробовать до войны экономику запустить. Сейчас уже "поздно пить Боржоми".
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