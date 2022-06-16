Національний банк України закликає громадян не скуповувати валюту і дав поради, як вберегти гривневі заощадження від знецінення.
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НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:31
НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:49
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:31
Колуны. При валящейся экономике, стремительному обесценению гривны они рекомендуют депозиты в гривне. Это как перед мчащимся на тебя поезде собирать мелочь на рельсах... Все более-менее умные люди сидят в валюте давно как минимум. Как максимум пытаются вывести деньги из страны в надежные юрисдикции.
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:55
Рожкова, депозит, ты серьезно? Ты сама ведь явно туда ни копейки не положила. Рейтинг банковской системы С говорит о том, что в банках можно держать только копеечки
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:27
Сразу видно написал чел. с образованием 3 класса онлайн, с мозгом как и у Рожковой.Как их родные не покупать, или нам за гривну продают импорт, техника, запчасти, продукты, даже с раши щас гречку возят наверно за гривну
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:06
Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
гречку
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