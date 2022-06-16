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НБУ закликав не скуповувати
долари та розповів, як...

НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 06:05

  rapyd777 написав:Ті, хто зараз купить по 40, сильно пошкодує, як і ті, хто купив по 29-33-35.

Халва-халва-халва.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:01

НБУ готовит нас к покупке рубля??? :P
Игорь Алексеевич
 
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