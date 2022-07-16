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Чи вистачить газу для
опалення житла українців: у...

Чи вистачить газу для опалення житла українців: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:35

Чи вистачить газу для опалення житла українців: у...

Пропонуємо до обговорення:
Цей опалювальний сезон буде для України дуже складним. Проте у Міністерстві енергетики кажуть, що газу для побутового споживання має вистачити.

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Чи вистачить газу для опалення житла українців: у Міненерго дали прогноз на цю зиму
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:35

платять за газ дуже мало — менше, аніж вся Європа

И откуда они таких патентованных **** берут?
Да, в Германии ставят вопрос, что бы для домохозяйств, которым придется зимой помогать, установить планку в 5 тысяч евро, как малообеспеченным.
В месяц.
Сколько это в гривнях, 200+ тысяч?
Так и что она там морозит, сравнивает?
EKO
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