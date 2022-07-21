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У МОЗ озвучили зарплати
українських лікарів та медсестер

У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:37

У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер

Пропонуємо до обговорення:
З початку року середня зарплата лікаря зросла більш ніж на 30% — до 24 150 грн., порівняно з торішнім рівнем 18 170 грн.

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У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:37

І де така заробітна плата???. У Феофанії мабуть.
blackwi
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:38

Re: У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер

Лапша это все.
Разве что грязными так выходит, да и то не у всех.
С июня снова резко снизили финансирование больниц, медпрепаратов по больницам снова кот наплакал, едва хватает на ЗП и коммуслуги. А с августа вообще начали намекать администрациям клиник, что пора бы оптимизировать(сократить) персонал.
Не тронули только принимающих раненых с фронта.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 19:03

  blackwi написав:І де така заробітна плата???. У Феофанії мабуть.

там потеряно "в Польше"
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 19:31

Re: У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер

а зарплати вчителів не хочуть оприлюднити?
хочаб тих кому по 4000дол обіцяли зелені?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:30

"Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники"
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:27

Мне недавно сосед говорил что у его родственницы минималка и то сейчас рубанули ставку.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:29

  antey1969 написав:Лапша это все.
Разве что грязными так выходит, да и то не у всех.
С июня снова резко снизили финансирование больниц, медпрепаратов по больницам снова кот наплакал, едва хватает на ЗП и коммуслуги. А с августа вообще начали намекать администрациям клиник, что пора бы оптимизировать(сократить) персонал.
Не тронули только принимающих раненых с фронта.


Мы пальцами тычем на то что скоро будет в мордоре, но сами у себя бревна в глазу не видим.
p_a_l
 
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