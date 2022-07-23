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Соціальні гарантії для
фрилансерів: де шукати роботу

Соціальні гарантії для фрилансерів: де шукати роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:59

Соціальні гарантії для фрилансерів: де шукати роботу

Пропонуємо до обговорення:
У народі цей документ більш відомий як «закон про фрілансерів».

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Соціальні гарантії для фрилансерів: де шукати роботу
R2
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