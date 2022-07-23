У народі цей документ більш відомий як «закон про фрілансерів».
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Соціальні гарантії для фрилансерів: де шукати роботу
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Додано: Сер 10 сер, 2022 17:59
Соціальні гарантії для фрилансерів: де шукати роботу
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Дивися повний текст
Соціальні гарантії для фрилансерів: де шукати роботу
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