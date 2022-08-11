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monobank запускає нову функцію,
що допоможе контролювати...

monobank запускає нову функцію, що допоможе контролювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:29

monobank запускає нову функцію, що допоможе контролювати...

Пропонуємо до обговорення:
В оновленні банківського застосунку monobank з’явилася можливість аналізувати вашу загальну фінансову активність.

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monobank запускає нову функцію, що допоможе контролювати фінанси
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:29

Монобанк - вы лучшие в Украине! Все остальные просто вымирающие мамонты
priem_metalla86
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