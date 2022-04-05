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Індія платить за російське
вугілля азійськими валютами –...

Індія платить за російське вугілля азійськими валютами –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:38

Індія платить за російське вугілля азійськими валютами –...

Пропонуємо до обговорення:
Індійські компанії все частіше використовубть азійські валюти для оплати імпорту російського вугілля, уникаючи долара США та знижуючи ризик порушення західних санкцій проти рф.

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Індія платить за російське вугілля азійськими валютами – Reuters
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:38

Кто хочет РЕАЛЬНОЙ независимости отказывается от доллара. Поэтому в Америке и финансовая рецессия - жизнь за счет печатного станка заканчивается, придется начать работать РЕАЛЬНО, но уже разучились наверное))))
m12345oleg
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Модератори: Ірина_, Модератор

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