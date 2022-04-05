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Індія платить за російське вугілля азійськими валютами –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 сер, 2022 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Індійські компанії все частіше використовубть азійські валюти для оплати імпорту російського вугілля, уникаючи долара США та знижуючи ризик порушення західних санкцій проти рф.
Дивися повний текст Індія платить за російське вугілля азійськими валютами – Reuters
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:38
Кто хочет РЕАЛЬНОЙ независимости отказывается от доллара. Поэтому в Америке и финансовая рецессия - жизнь за счет печатного станка заканчивается, придется начать работать РЕАЛЬНО, но уже разучились наверное))))
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