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Для повоєнної відбудови Україні
знадобиться щонайменше...

Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:29

Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 188 мільярдів доларів, прямі збитки сягають 110,4 млрд доларів.

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Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 мільярдів – KSE
R2
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