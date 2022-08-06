Загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 188 мільярдів доларів, прямі збитки сягають 110,4 млрд доларів.
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Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 мільярдів – KSE
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:29
Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше...
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Дивися повний текст
Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 мільярдів – KSE
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