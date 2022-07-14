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Пенсійний фонд має
проблеми з наповненням

Пенсійний фонд має проблеми з наповненням
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:22

Пенсійний фонд має проблеми з наповненням

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України має проблеми з наповненням у зв’язку з війною.

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Пенсійний фонд має проблеми з наповненням
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:22

Отримання грошей з авто які люди ввозили їм мабуть не потрібно було. Мінус ще одна стаття з наповнення ПФ. А 10% податок на купівлю валюти доконає зовсім. Далі: пі,пі, пі... Ну ви зрозуміли.
blackwi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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