Пенсійний фонд України має проблеми з наповненням у зв’язку з війною.
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Пенсійний фонд має проблеми з наповненням
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 13:22
Пенсійний фонд має проблеми з наповненням
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Пенсійний фонд має проблеми з наповненням
Додано: Чет 11 сер, 2022 13:22
Отримання грошей з авто які люди ввозили їм мабуть не потрібно було. Мінус ще одна стаття з наповнення ПФ. А 10% податок на купівлю валюти доконає зовсім. Далі: пі,пі, пі... Ну ви зрозуміли.
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