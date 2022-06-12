RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обмінники обкладуть
новим податком

Обмінники обкладуть новим податком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:27

Обмінники обкладуть новим податком

Пропонуємо до обговорення:
У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток пунктів обміну валют.

Дивися повний текст
Обмінники обкладуть новим податком
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98257
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:53

Привіт "міняли"! я так розумію Гетманцев хоче збільшити свою долю прибутку від роботи тіньових обмінників, судячи з його ініціатив. Причому, на пару з головою НБУ Шевченко. Іншого розуміння таких ініціатив не маю. Адже авансові платежі - це не про додатковий дохід до бюджету, а про збільшення таких надходжень на певний проміжок часу. А також авансові платежі - це про можливі відшкодування надлишково перерахованих до бюджету з того ж самого бюджету. А де потім будете брати кошти на відшкодування?! Ініціатива прибрати інфо про курси мала б знизити попит на валюту (з логіки, озвученої НБУ), а це означає, що обсяг операцій обмінників має знизитись, відповідно і сума очікуваного прибутку... Так про що ці ініціативи, як не про лобіювання інтересів "мінял", які взагалі нічого до бюджету не сплачують?!
skuchnii_stepler
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:11

чудово
ScaryBee
 
Повідомлень: 159
З нами з: 27.06.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:14

кто застал времена... - покупать у.е в туалетах на базаре будем :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5605
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:33

Гениально! Сейчас количестве теневых обменников вырастет на порядок.
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 148
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платежі за газ: як новим клієнтам зареєструватися...
R2 » П'ят 01 лип, 2022 13:52
3 445
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лип, 2022 20:51
filipueva656
Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина
R2 » Нед 12 чер, 2022 11:25
2 447
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 чер, 2022 08:32
8_8_8_ua
Тисячу гривень за вакцинацію не обкладатимуть податком...
R2 » П'ят 19 лис, 2021 20:16
1 445
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 20:17
LOKY

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.