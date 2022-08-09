Різниця між офіційним і готівковим курсами, передусім, повʼязана з існуванням валютних обмежень, які в свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів.
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В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за офіційний
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:27
В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за...
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Дивися повний текст
В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за офіційний
Додано: Суб 13 сер, 2022 12:03
все гораздо проще - на этой разнице просто кто-то зарабатывает. и нбу тоже в некой доле. иначе не получается объяснить как можно держать так долго те "схемки" с бинансами , вайсами и прочими отмывочными конторами, которые вроде еще до сих пор живут (не так мощно как месяц-два назад, но живут). Не видеть сколько денег уходят через эти каналы просто не возможно и там прошло не меньше денег чем просто как обычный обнал через банкомат в Польше.
Наверное с лупой разглядывали-разглядывали, и еле-еле разглядев потоки, чуть ужесточили в конце июля, а в мае этого видно не было, ага-ага.
Додано: Нед 14 сер, 2022 06:29
Думаю работают схемы. Например: деньги на счёт ФОП тут закинул в грн., в Европе снял по курсу НБУ в евро, отправил их в Украину беспроцентно western union, получил Профит 10% за час.
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