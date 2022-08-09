У Німеччині з 1 вересня почнуть вести облік безвізових днів, протягом яких українці перебувають в країні.
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Німеччина змінить правила перебування українців у країні
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:51
Німеччина змінить правила перебування українців у країні
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Дивися повний текст
Німеччина змінить правила перебування українців у країні
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