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Німеччина змінить правила
перебування українців у країні

Німеччина змінить правила перебування українців у країні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 11:51

Німеччина змінить правила перебування українців у країні

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині з 1 вересня почнуть вести облік безвізових днів, протягом яких українці перебувають в країні.

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Німеччина змінить правила перебування українців у країні
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