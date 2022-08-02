Цього місяця ми очікуємо, що усі грошові виплати військовослужбовцям надійдуть наприкінці серпня. Відповідні розрахунки вже зроблено.
Дивися повний текст
Грошові виплати українські військові отримають наприкінці серпня
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 сер, 2022 16:42
Грошові виплати українські військові отримають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Грошові виплати українські військові отримають наприкінці серпня
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|