RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Трьошка з ремонтом»: які
квартири держава даватиме...

«Трьошка з ремонтом»: які квартири держава даватиме...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 19:55

«Трьошка з ремонтом»: які квартири держава даватиме...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які через війну втратили житло, зможуть отримати від держави компенсацію у вигляді нових квартир.

Дивися повний текст
«Трьошка з ремонтом»: які квартири держава даватиме переселенцям
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98262
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20%
R2 » П'ят 12 сер, 2022 13:44
8 712
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 сер, 2022 11:31
Moneta
Елітні квартири Промінвесту в Конча-Заспі продадуть
R2 » П'ят 05 сер, 2022 07:43
1 183
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 07:43
tapack0wal
Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз...
R2 » Нед 24 лип, 2022 23:10
6 1274
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 09:16
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3491)
13.08.2022 21:53
Альфа-Банк (4190)
13.08.2022 21:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.