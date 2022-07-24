Українці, які через війну втратили житло, зможуть отримати від держави компенсацію у вигляді нових квартир.
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«Трьошка з ремонтом»: які квартири держава даватиме переселенцям
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Додано: Суб 13 сер, 2022 19:55
«Трьошка з ремонтом»: які квартири держава даватиме...
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«Трьошка з ремонтом»: які квартири держава даватиме переселенцям
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