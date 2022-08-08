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Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 сер, 2022 21:05
Пропонуємо до обговорення:
Криптоаналітик, ведучий YouTube-каналу InvestAnswers, висловив думку, що партнерство криптобіржі Coinbase та керуючого активами BlackRock може підштовхнути ціну Bitcoin до $773 000.
Дивися повний текст Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може перевалити за $700 тис.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 21:05
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blackwi
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