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Аналітик назвав умову, при
якій ціна Bitcoin може...

Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 21:05

Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може...

Пропонуємо до обговорення:
Криптоаналітик, ведучий YouTube-каналу InvestAnswers, висловив думку, що партнерство криптобіржі Coinbase та керуючого активами BlackRock може підштовхнути ціну Bitcoin до $773 000.

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Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може перевалити за $700 тис.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 21:05

Ну ну...
blackwi
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