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Антибіотики за електронним
рецептом: чотири фейки про...

Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:54

Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня в Україні запрацював продаж антибіотиків за електронним рецептом. І навколо нових правил вже встигли з'явитись міфи.

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Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про нові правила продажу
R2
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