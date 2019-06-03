З 1 серпня в Україні запрацював продаж антибіотиків за електронним рецептом. І навколо нових правил вже встигли з'явитись міфи.
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Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про нові правила продажу
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Додано: Нед 14 сер, 2022 22:54
Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про...
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Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про нові правила продажу
Додано: Нед 14 сер, 2022 23:27
Да, ректально больно, но можно себя утешить, что приобщился к европейским ценностям.
Гм... Эээ... А можно то же самое, но не через Ж?
Можно, но это не наш метод.
Кому не нравится - пишите петицию. Ее обязательно рассмотрят и уже официально пошлют в пешее эротическое путешествие.
Какое-никакое, а разнообразие.
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