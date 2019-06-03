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Антибіотики за електронним
рецептом: чотири фейки про...

Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:54

Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня в Україні запрацював продаж антибіотиків за електронним рецептом. І навколо нових правил вже встигли з'явитись міфи.

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Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про нові правила продажу
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:54

Добро пожаловать в Европу, но в Украинском варианте...
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 23:27

  straponesa написав:Добро пожаловать в Европу, но в Украинском варианте...

Да, ректально больно, но можно себя утешить, что приобщился к европейским ценностям.
Гм... Эээ... А можно то же самое, но не через Ж?
Можно, но это не наш метод.
Кому не нравится - пишите петицию. Ее обязательно рассмотрят и уже официально пошлют в пешее эротическое путешествие.
Какое-никакое, а разнообразие.
antey1969
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