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Маск розповів, що й не збирався
всерйоз будувати Hyperloop

Маск розповів, що й не збирався всерйоз будувати Hyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 06:00

Маск розповів, що й не збирався всерйоз будувати Hyperloop

Пропонуємо до обговорення:
СЕО виробника електрокарів Tesla Ілон Маск зізнавався своєму біографу, що затіяв проєкт Hyperloop, щоб змусити владу штату Каліфорнія відмовитися від будівництва швидкісної залізниці.

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Маск розповів, що й не збирався всерйоз будувати Hyperloop
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 06:00

Хех. А Емеля наш гиперзалупный повёлся :)
summacut
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