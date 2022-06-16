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Маск розповів, що й не збирався всерйоз будувати Hyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 сер, 2022 06:00
Пропонуємо до обговорення:
СЕО виробника електрокарів Tesla Ілон Маск зізнавався своєму біографу, що затіяв проєкт Hyperloop, щоб змусити владу штату Каліфорнія відмовитися від будівництва швидкісної залізниці.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 06:00
Хех. А Емеля наш гиперзалупный повёлся :)
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