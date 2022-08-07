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10% податок на імпорт: що
зміниться для бізнесу та...

10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:49

барабашов
4-7 років. 93 рік це якраз коли вже жити було неможливо, батьки розлучились, виживали в селі з огороду.
Але це вже явний оффтоп в темі.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:10

Це Перемога, або зрада?
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