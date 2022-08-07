10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...

барабашов
4-7 років. 93 рік це якраз коли вже жити було неможливо, батьки розлучились, виживали в селі з огороду.
Але це вже явний оффтоп в темі.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 20:49
барабашов
4-7 років. 93 рік це якраз коли вже жити було неможливо, батьки розлучились, виживали в селі з огороду.
Але це вже явний оффтоп в темі.
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