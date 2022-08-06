Кількість купівель квартир сягла 13% від торішніх показників.
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В Україні кількість продажів нерухомості зменшилась у 8 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:44
В Україні кількість продажів нерухомості зменшилась у 8...
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Дивися повний текст
В Україні кількість продажів нерухомості зменшилась у 8 разів
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