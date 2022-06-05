Двоє осіб у Київській області "торгували" керівною посадою в Нацполіції за 220 тисяч доларів. Вони постануть перед судом.
Дивися повний текст
Шахраї \"продавали\" за 220 000 доларів керівну посаду в Нацполіції
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 сер, 2022 11:46
Шахраї "продавали" за 220 000 доларів керівну посаду в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Шахраї \"продавали\" за 220 000 доларів керівну посаду в Нацполіції
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|