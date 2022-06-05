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Шахраї "продавали" за 220 000
доларів керівну посаду в...

Шахраї "продавали" за 220 000 доларів керівну посаду в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:46

Шахраї "продавали" за 220 000 доларів керівну посаду в...

Пропонуємо до обговорення:
Двоє осіб у Київській області "торгували" керівною посадою в Нацполіції за 220 тисяч доларів. Вони постануть перед судом.

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Шахраї \"продавали\" за 220 000 доларів керівну посаду в Нацполіції
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:11

Цензура рулить. Навіщо тоді цю графу давати?. Чи у рашистів навчилися???...
blackwi
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