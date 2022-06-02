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Застосунок "Приват24" оновили:
додали нові функції та...

Застосунок "Приват24" оновили: додали нові функції та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:48

Застосунок "Приват24" оновили: додали нові функції та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба банку у своєму фейсбуці.

Дивися повний текст
Застосунок \"Приват24\" оновили: додали нові функції та можливості
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