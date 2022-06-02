Про це повідомляє пресслужба банку у своєму фейсбуці.
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Застосунок \"Приват24\" оновили: додали нові функції та можливості
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:48
Застосунок "Приват24" оновили: додали нові функції та...
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Дивися повний текст
Застосунок \"Приват24\" оновили: додали нові функції та можливості
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