Урядовий законопроєкт пропонує відмовитись від "нульової" ставки акцизу й встановити ставку у розмірі 100 євро за 1000 літрів.
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Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує повернути акциз
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:57
Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує...
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Дивися повний текст
Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує повернути акциз
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