RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бензин та дизель знову
подорожчають? Кабмін пропонує...

Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:57

Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує...

Пропонуємо до обговорення:
Урядовий законопроєкт пропонує відмовитись від "нульової" ставки акцизу й встановити ставку у розмірі 100 євро за 1000 літрів.

Дивися повний текст
Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує повернути акциз
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98271
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Bloomberg: кредитори знову відмовили Нафтогазу у...
R2 » Вів 09 сер, 2022 10:50
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 10:50
mvi
Ціни на бензин можуть злетіти до 60-65 гривень:...
R2 » Чет 28 лип, 2022 10:42
1 224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лип, 2022 10:42
ruslan42212
Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію
R2 » Пон 18 лип, 2022 19:13
1 570
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лип, 2022 19:13
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4198)
15.08.2022 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.