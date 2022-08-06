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Нацбанк пояснив, чому в Україні
досі працюють російські...

Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:23

Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом гарячої фази повномасштабної війни зміна власників у підконтрольному російським олігархам «Альфа-Банку» неможлива.

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Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:24

и сколько протянет альфа под санкциями, откуда деньги брать под резервы??? рефенансировать будут банк бюджетными деньгами?? дибилы в нбу посмотрите в будующее хоть на год два
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